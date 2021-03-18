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Samsung представила смартфоны Galaxy A52 и A72

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © samsung.com

Компания Samsung Electronics представила новые смартфоны Galaxy A52 и A72. Модели поступят в продажу в России с 17 марта, говорится в сообщении компании.

Новая серия смартфонов получила свежий дизайн — его выделяют закругленные края и минимальная рамка вокруг камеры. Оба смартфона получили производительный процессор Snapdragon 720G.

Galaxy A52 имеет 6,5-дюймовый дисплей, Galaxy A72 чуть больше — смартфон получил 6,7-дюймовый экран. Устройства оснащаются 32-мегапиксельной фронтальной камерой и основной 64-мегапиксельной.

Емкость батареи Galaxy A52 составляет 4 500 мАч, Galaxy A72 — 5 000 мАч. В отличие от модификаций телефоны могут иметь четыре, шесть или восемь гигабайт оперативной памяти, отмечается в сообщении.

Одной из особенностей новой серии стала инновационная функция Eye Care, позволяющая автоматически регулировать цветовую температуру в зависимости от характера использования устройства.

Новые модели будут продаваться в России в черном и синем цветах, а также оттенке «лаванда». Стоимость Galaxy A52 составит 26 990 рублей за версию с 128 ГБ внутренней памяти и 32 990 рублей за версию с 256 ГБ. Galaxy A72 обойдется в 35 990 рублей (128 ГБ) и 39 990 рублей (256 ГБ).

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