Объявлены лауреаты Абелевской премии

Международную Абелевскую премию за 2021 год получили израильский математик Ави Вигдерсон и венгерский ученый-компьютерщик Ласло Ловас, сообщается на официальном сайте премии. Ученые разделят премию в размере 886 тысяч долларов США.

Исследования лауреатов помогут усилить безопасность данных в Интернете. Так, Ави Вигдерсон работал над доказательством с нулевым разглашением — этот криптографический протокол позволяет кому-либо проверить правильность утверждения, не раскрывая никакой информации о том, о чем говорится в этом утверждении.

Ласло Ловас разработал алгоритм, позволяющий разбивать большой вектор на сумму кратчайших возможных векторов этого типа. С помощью этого алгоритма другие исследователи смогли выявить слабые места некоторых криптографических систем защиты.

«Труды Ловаса и Вигдерсона во многом переплетаются друг с другом. Ученые показали плодотворный союз информатики и математики», — подчеркнул председатель комитета премии Абеля норвежский математик Ханс Мунте-Каас.

Премия Абеля названа в честь норвежского математика Нильса Абеля и ежегодно вручается с 2003 года. Ее называют Нобелевской премией математиков. За всю историю вручения премии российские математики были отмечены дважды: в 2009 году награды был удостоен Михаил Громов, а в 2014 — Яков Синай.