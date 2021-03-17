Байден парой фраз обрушил рубль

Курс российского рубля обрушился на Московской бирже после заявления президента США Джо Байдена о том, что Владимиру Путину предстоит «заплатить», если подтвердится факт вмешательства в проводившиеся в США выборы.

Американский лидер также заявил журналистам телеканала ABC News, что считает Путина «убийцей». При этом он признал, что с Россией необходимо сотрудничать в тех областях, где «совместная работа в наших общих интересах».

Курс доллара на торгах в среду вырос до 74 рублей, поднявшись по сравнению с закрытием вчерашних торгов более чем на рубль. Такой отметки курс американской валюты достиг впервые с 10 марта. Курс евро вырос на 1,27 рубля — до 88,02.

Аналитики связывают такую реакцию участников торгов с интервью Байдена телеканалу ABC News. При этом падение курса российской валюты может быть кратковременным, отмечают специалисты.