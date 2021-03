Щедрость мужчин связали с уровнем тестостерона

Уровень тестостерона в организме мужчин влияет на их щедрость, выяснили китайские ученые. Оказалось, что тестостерон напрямую влияет на активность участка мозга, отвечающего за эмпатию.

Для проведения исследования ученые пригласили мужчин в возрасте от 18 до 25 лет и поделили их на две группы. В ходе эксперимента добровольцам предложили воспользоваться специальным гелем с высоким содержанием тестостерона.

Людям из первой группы досталось средство с гормоном, участники второй группы использовали плацебо, следует из научной статьи, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Затем испытуемым выдали определенную сумму денег и попросили разделить ее между близкими людьми, знакомыми и собой. Наблюдение с помощью МРТ показало, что тестостерон влиял на активность в височно-теменном переходе мозга, отвечающем за эмпатию.

Оказалось, все мужчины примерно одинаково проявляли щедрость по отношению к близким людям. При распределении денег между собой и знакомыми, добровольцы, получавшие тестостерон, оказались более эгоистичны и оставили почти всю сумму себе.