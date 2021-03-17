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Президент США посчитал Путина «убийцей»

Источник:
ABC News
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Фото: © The White House

Президент США Джо Байден заявил журналистам, что считает своего российского коллегу Владимира Путина «убийцей».

Американский лидер в интервью телеканалу ABC News заявил, что «знает» Владимира Путина, а российский президент, а свою очередь, «знает его». После этого журналист попросил уточнить Байдена, считает ли он Путина убийцей. Президент США немного замешкался перед ответом, но затем подтвердил: «Я считаю».

Байден также пообещал, что российский лидер «заплатит» за вмешательство в выборы в США в 2020 году, в котором Москву обвинила американская разведка. По версии Вашингтона, Россия поддерживала Дональда Трампа и пыталась очернить Байдена.

Официальный Кремль неоднократно отвергал обвинения в попытках вмешательства в американские выборы. Москва полагает, что такие заявления делаются в качестве оправданий для введения новых ограничительных мер.

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