Байден пригрозил Путину «расплатой» за поддержку Трампа

Президент России Владимир Путин «заплатит» за вмешательство в выборы в США в 2020 году и поддержку Дональда Трампа, заявил американский президент Джо Байден.

«Он заплатит», — сказал Байден в интервью телеканалу ABC, добавив при этом, что во время разговора глав государств в январе он уже предупреждал российского лидера о возможном ответе США.

Ранее разведка США рассекретила доклад, в котором Москва обвиняется в попытках поддержать Дональда Трампа, дискредитировать Джо Байдена и «посеять рознь» в американском обществе перед президентскими выборами.

Кремль посчитал доклад безосновательным и бездоказательным, пресс-секретарь президента Росси Дмитрий Песков заявил, что Москва не вмешивалась в американские выборы, а расследование просто используется в качестве повода для новых санкций.