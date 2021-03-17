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Байден пригрозил Путину «расплатой» за поддержку Трампа

Источник:
ABC News
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Фото: © The White House

Президент России Владимир Путин «заплатит» за вмешательство в выборы в США в 2020 году и поддержку Дональда Трампа, заявил американский президент Джо Байден.

«Он заплатит», — сказал Байден в интервью телеканалу ABC, добавив при этом, что во время разговора глав государств в январе он уже предупреждал российского лидера о возможном ответе США.

Ранее разведка США рассекретила доклад, в котором Москва обвиняется в попытках поддержать Дональда Трампа, дискредитировать Джо Байдена и «посеять рознь» в американском обществе перед президентскими выборами.

Кремль посчитал доклад безосновательным и бездоказательным, пресс-секретарь президента Росси Дмитрий Песков заявил, что Москва не вмешивалась в американские выборы, а расследование просто используется в качестве повода для новых санкций.

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