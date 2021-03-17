Масочный режим в Новосибирске продлят до мая

Масочный режим в Новосибирской области продлят до мая, чтобы не допустить роста заболевания, сообщил в среду журналистам губернатор региона Андрей Травников.

Майские праздники в Новосибирской области могут пройти в традиционном формате – со зрителями, если это позволит сделать эпидемическая обстановка начала мая. Если заболеваемость не вырастет, то Парад Победы и Бессмертный полк пройдут со зрителями.

«Но для того, чтобы снизить эпиднагрузку и ненароком не нарастить уровень заболеваемости в преддверии важных массовых мероприятий, мы склоняемся к тому, что еще полтора месяца до мая надо потерпеть и строго соблюдать все санитарные меры. Именно это рекомендует и главный санитарный врач Новосибирской области Александр Щербатов», — сказал Травников.