Масочный режим в Новосибирске продлят до мая

Масочный режим в Новосибирской области продлят до мая, чтобы не допустить роста заболевания, сообщил в среду журналистам губернатор региона Андрей Травников.
Майские праздники в Новосибирской области могут пройти в
традиционном формате – со зрителями, если это позволит сделать эпидемическая
обстановка начала мая. Если заболеваемость не вырастет, то Парад Победы и Бессмертный
полк пройдут со зрителями.
«Но для того, чтобы
снизить эпиднагрузку и ненароком не нарастить уровень заболеваемости в
преддверии важных массовых мероприятий, мы склоняемся к тому, что еще полтора
месяца до мая надо потерпеть и строго соблюдать все санитарные меры. Именно это
рекомендует и главный санитарный врач Новосибирской области Александр Щербатов»,
— сказал Травников.