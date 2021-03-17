Обвиняемый в жестоком убийстве студентки попросил закрыть процесс

Обвиняемый в убийстве своей бывшей девушки Веры Пехтелевой Владислав Канюс попросил рассматривать дело в закрытом режиме из-за якобы провокационных действий со стороны СМИ, Ленинский районный суд Кемерова оставил это ходатайство без удовлетворения.

«Он (Канюс) просит решить вопрос о закрытии судебного заседания от посторонних лиц, в частности, журналистов, СМИ, прессы по причине того, что они выкладывают все в соцсети, терроризуют его семью. <…> Суд постановил в удовлетворении ходатайства подсудимого Канюса отказать, поскольку доводы, указанные в его ходатайстве, не имеют правовых оснований», — цитирует ТАСС судью Наталью Петрову.

Канюс отказался от дачи показаний, пояснив, что не хочет свидетельствовать против самого себя.

В январе 2020 года 23-летнюю студентку пятого курса Кузбасского государственного технического университета Веру Пехтелеву нашли мертвой в съемной квартире, где она раньше жила со своим парнем. На ее теле позже насчитали не менее 50 ударов. Соседи, слыша крики, несколько раз вызвали полицию, но она приехала, после того как жители взломали дверь и обнаружили жертву.

Обвинение Канюсу было предъявлено по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), по которой ему грозит максимум 15 лет лишения свободы. Прокурор попросил о возвращении дела для переквалификации обвинения по пункту «д» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью). Суд вернул дело.