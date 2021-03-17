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Новую категорию льготников предложили ввести в России

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Минздрав Новосибирской области

Установить новую льготную категорию предложил первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров — «ликвидаторы пандемии коронавируса». Соответствующее письмо он направил премьер-министру Михаилу Мишустину.

«Прошу вас рассмотреть возможность выделения специалистов (врачей, ученых, волонтеров, сотрудников специальных служб), принимавших активное участие в борьбе с пандемией коронавируса в РФ, в отдельную льготную категорию "Ликвидаторов пандемии коронавируса" (с награждением отличительным знаком)»,— говорится в письме Петрова.

По мнению зампреда, представителям этой категории нужно дать право на дополнительные дни оплачиваемого отпуска, санаторно-курортное лечение и другие дополнительные социальные гарантии наподобие тех, которыми пользуются ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС.

Петров подчеркнул, что пандемия коронавируса сопоставима с крупной техногенной катастрофой — взрывом на Чернобыльской АЭС. При этом государство после завершения ликвидационных работ приняло решение о введении льгот для участников борьбы с радиационным заражением.

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