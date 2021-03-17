Хилькевич и Тодоренко обвинили участниц «Холостяка» в продажности

Актриса Анна Хилькевич осудила формат шоу «Холостяк». Она считает, что участницы проекта приходят на реалити продавать себя. Мнение звезды «Универа» поддержала ведущая Регина Тодоренко.
Хилькевич написала в Instagram, что никогда не смотрела шоу «Холостяк», потому что не хочет испытывать испанский стыд за девушек.
«Для меня это выглядит как "смотрины", тут нужно "продать" себя. Девушка должна быть пряммммм на максималках. Причем всегда. Максимум обаяния, сексуальности, где-то загадки, интересных тем для разговоров из своей светлой головушки. И типа все для того, чтобы понравится парню», — высказалась актриса (орфография и пунктуация сохранены).
Анна Хилькевич отметила, что не знает чувств участниц, но ей на их месте было бы «адски дискомфортно и унизительно».
Актрису поддержала ведущая Регина Тодоренко. «Мне скорее хочется задать вопрос смотрящим: людям правда хочется видеть такую патриархальную модель отношений или все же есть какой-то другой смысл?» — ответила она в комментариях.
В воскресенье, 14 марта, на ТНТ вышел новый сезон реалити-шоу «Холостяк» с рэпером и бизнесменом Тимати. По правилам проекта, к холостяку приходят несколько девушек, из которых герой выбирает главных претенденток. Они ходят на свидания, проходят разные испытания, а в финале герой выбирает одну девушку, с которой хочет продолжить отношения.
Всего в России вышло восемь сезонов «Холостяка». После шоу романтические отношения продолжали Евгений Левченко и Олеся Ермакова, Максим Чернявский и Мария Дригола, Антон Криворотов и Барбара Пино. Спустя разное время их союзы все таки распались.