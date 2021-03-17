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Хилькевич и Тодоренко обвинили участниц «Холостяка» в продажности

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © holostyak__official, instagram.com/holostyak__official

Актриса Анна Хилькевич осудила формат шоу «Холостяк». Она считает, что участницы проекта приходят на реалити продавать себя. Мнение звезды «Универа» поддержала ведущая Регина Тодоренко.

Хилькевич написала в Instagram, что никогда не смотрела шоу «Холостяк», потому что не хочет испытывать испанский стыд за девушек.

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«Для меня это выглядит как "смотрины", тут нужно "продать" себя. Девушка должна быть пряммммм на максималках. Причем всегда. Максимум обаяния, сексуальности, где-то загадки, интересных тем для разговоров из своей светлой головушки. И типа все для того, чтобы понравится парню», — высказалась актриса (орфография и пунктуация сохранены).

Анна Хилькевич отметила, что не знает чувств участниц, но ей на их месте было бы «адски дискомфортно и унизительно».

Актрису поддержала ведущая Регина Тодоренко. «Мне скорее хочется задать вопрос смотрящим: людям правда хочется видеть такую патриархальную модель отношений или все же есть какой-то другой смысл?» — ответила она в комментариях.

В воскресенье, 14 марта, на ТНТ вышел новый сезон реалити-шоу «Холостяк» с рэпером и бизнесменом Тимати. По правилам проекта, к холостяку приходят несколько девушек, из которых герой выбирает главных претенденток. Они ходят на свидания, проходят разные испытания, а в финале герой выбирает одну девушку, с которой хочет продолжить отношения.

Всего в России вышло восемь сезонов «Холостяка». После шоу романтические отношения продолжали Евгений Левченко и Олеся Ермакова, Максим Чернявский и Мария Дригола, Антон Криворотов и Барбара Пино. Спустя разное время их союзы все таки распались.

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