Ледовый дворец спорта «Сибирь» в Новосибирске разобрали

Масштабный капитальный ремонт начался в ледовом дворце спорта «Сибирь». Его должны закончить за полгода, тренировкам команды он не помешает, сообщается в официальном Instagram-аккаунте хоккейного клуба.

До начала нового хоккейного сезона, который стартует в сентябре, запланировано провести значительный объем ремонтных работ.

В ледовом дворце должны провести демонтаж и возведение новых трибун западной и северной сторон ЛДС (с 17 по 31, а также 1 сектор, включая ВИП-ложи) с установкой новых зрительских сидений.

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Также запланировано переоборудовать подтрибунные помещения западной стороны в две новые современные раздевалки. Одна из них будут предназначена для команды-гостя КХЛ с выходом хоккеистов на скамейку запасных.

Еще в ЛДС сменят вентиляцию и систему осушения воздуха всего ледового дворца. А для ледозаливочных машин появится новый гараж с возможностью заливки и обслуживания двух машин одновременно.

Финансирование, организация и проведение работ ведется одним из учредителей ХК «Сибирь». Все работы намерены закончить за 180 дней.