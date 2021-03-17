НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Авиа #Наука #Гео #ЧП

Ледовый дворец спорта «Сибирь» в Новосибирске разобрали

Источник:
Sibnet.ru
201 1
Фото: © hc_sibir, instagram.com/hc_sibir

Масштабный капитальный ремонт начался в ледовом дворце спорта «Сибирь». Его должны закончить за полгода, тренировкам команды он не помешает, сообщается в официальном Instagram-аккаунте хоккейного клуба.

До начала нового хоккейного сезона, который стартует в сентябре, запланировано провести значительный объем ремонтных работ.

В ледовом дворце должны провести демонтаж и возведение новых трибун западной и северной сторон ЛДС (с 17 по 31, а также 1 сектор, включая ВИП-ложи) с установкой новых зрительских сидений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНовосибирец показал на видео строящийся ЛДС с высоты

Также запланировано переоборудовать подтрибунные помещения западной стороны в две новые современные раздевалки. Одна из них будут предназначена для команды-гостя КХЛ с выходом хоккеистов на скамейку запасных.

Еще в ЛДС сменят вентиляцию и систему осушения воздуха всего ледового дворца. А для ледозаливочных машин появится новый гараж с возможностью заливки и обслуживания двух машин одновременно.

Финансирование, организация и проведение работ ведется одним из учредителей ХК «Сибирь». Все работы намерены закончить за 180 дней.

Еще по теме
Новый бассейн откроется в Новосибирске
Первый в России лукодром откроют в Улан-Удэ
Больше половины работ завершили на стройке ЛДС в Новосибирске. ФОТО
Новосибирец показал на видео строящийся ЛДС с высоты
смотреть все
Новосибирск #Спортобъекты
О самом главном
Меню Великого поста: правила каждого дня
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
На языке кошек: как понять питомца
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Картина дня
Американская разведка обвинила Путина в очернении Байдена
Председатель Госдумы предложил изучать Путина
Мошенники придумали совершенно бессовестный способ обмана
Пентагон с тревогой рассказал о могуществе ракеты «Буревестник»
Подробности
•
Россию ждет дефицит китайских игрушек?
•
Чехов и «голова»: какие памятники стали визитками Сибири
•
Меню Великого поста: правила каждого дня
•
«Говорящие» кости: как антропологи собирают пазлы прошлого
Как это работает
•
Чудо техники или уловка: врут ли умные весы
•
Омули в шоке: огромный телескоп заработал в глубине Байкала
•
Качать, смотреть, играть: правда и мифы о скорости интернета
•
Пять привычек, мешающих похудеть
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Новосибирская учительница попала под дело из-за эротического видео
Сибирь 17.03.2021 15:43
Ледовый дворец спорта «Сибирь» в Новосибирске разобрали
Сибирь 17.03.2021 15:09
Байкальские микробы показали устойчивость к антибиотикам
Сибирь 17.03.2021 14:23
Полицейский в Хакасии случайно принял роды на вызове о ссоре
Сибирь 17.03.2021 14:21
Самое популярное
Мальчик свел с ума наставников «Голоса» песней Майкла Джексона
12634
Девушка убитого в Новосибирске студента найдена мертвой
4656
Запад инсценирует массовую «гибель» людей от «Спутника V»
3390
Цена российского бензина обновила исторический рекорд
3201
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Топ комментариев

лачинов

Назначили стрелочниками бабенок. Ведь всем понятно, что иного решения не существует. Не потянут муниципалитеты...

Saw77

вечерние мудозвоны на ходу лижут

max1mka

нефть растёт,бензин растёт. нефть падает,бензин растёт.

WSG0600-164-164

Население загрызанное на смерть совсем не жалко, зоозащитники людей ни в грош не ставят, госкормушку...
Sibnet.Ru