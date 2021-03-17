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Пентагон с тревогой рассказал о могуществе ракеты «Буревестник»

Источник:
ТАСС
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Фото: © SpaceX

Крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной силовой установкой «Буревестник» позволит России наносить удары практически с любого направления, глава Северного командования США генерал Глен Ван Хёрк.

«Россия надеется развернуть серию передовых вооружений, призванных гарантировать ее способность доставлять ядерные боезаряды в Соединенные Штаты», — приводит ТАСС заявление генерала.

По его словам, речь идет о трансокеанской ядерной торпеде «Посейдон» и крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник», которая способна дать возможность наносить удары с практически любого вектора благодаря своей чрезвычайной дальности и автономности

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Ван Хёрк отметил, что Россия продолжает модернизировать все три компонента своей ядерной триады. Россия первой в мире поставила на боевое дежурство межконтинентальные баллистические ракеты с гиперзвуковыми боевыми блоками, добавил он.

«Россия представляет постоянную непосредственную угрозу Соединенным Штатам и Канаде и остается самым серьезным вызовом для миссии по обороне страны», — заключил генерал.

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