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Мошенники придумали совершенно бессовестный способ обмана

Источник:
«Известия»
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Фото: © Sibnet.ru

Телефонные мошенники стали повторно обзванивать людей, ранее попадавших на их «удочку», сообщил начальник отдела по противодействию мошенничеству IT-компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.

Новшество мошеннической схемы заключается в том, что преступники располагают большим количеством данных о клиенте и в ходе разговора рассказывают ему подробности предыдущей попытки ограбления, тем самым пытаясь войти в доверие, приводят «Известия» слова Сизова.

Во время повторного звонка злоумышленник заявляет, что у пользователя был взломан личный кабинет мобильного оператора, поэтому он не получает sms-оповещения от банка о попытках денежного перевода. Для решения проблемы человеку предлагают назвать код снятия переадресации sms от оператора связи.

Так мошенники пытаются сбросить действующий пароль от личного кабинета, а наличие кода позволит им получить доступ к управлению функцией переадресации сообщений абонента, пояснил Сизов.

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