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«Пролетая над гнездом кукушки» 1975 года выйдет в кинотеатрах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Пролетая над гнездом кукушки»

Фильм Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки» спустя почти полвека снова появится в кинотеатрах. Прокат начнется с 27 мая, сообщает компания «Иноекино».

«Пролетая над гнездом кукушки» — экранизация бестселлера Кена Кизи о пациентах психиатрической клиники, который у Формана превратился в аллегорию общества, основанного на дисциплине и власти, и поэтому никогда не потеряет своей актуальности.

В фильме блестящий актерский ансамбль, в котором солируют Джек Николсон и Луиза Флетчер. Картина Формана отмечена пятью «Оскарами» в пяти главных номинациях.

Все сеансы «Пролетая над гнездом кукушки» выйдут в кинотеатрах России и в Белоруссии только на английском языке с русскими субтитрами. Список городов, где покажут картину, будут объявлен за две недели до старта проката.

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