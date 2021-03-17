СК проверит информацию об избиении инвалида в новосибирском интернате

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Следователи проверят информацию
о том, что в Обском психоневрологическом интернате издевались над 21-летним
умственно отсталым пациентом
СК в ходе мониторинга СМИ были выявлены сообщения о том, что в Обском психоневрологическом интернате издевались над 21-летним умственно отсталым пациентом.
Из сообщений следует, что, когда мать приехала забирать
молодого человека, он был в синяках, ссадинах и шрамах, порвано ухо, а на шеи
имелись следы от веревок. Сотрудники сказали, что он кусался и вел себя
агрессивно.
Следователи начали проверку. Министерство труда и
социального развития Новосибирской области также проводит проверку учреждения.