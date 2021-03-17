СК проверит информацию об избиении инвалида в новосибирском интернате

Следователи проверят информацию о том, что в Обском психоневрологическом интернате издевались над 21-летним умственно отсталым пациентом

СК в ходе мониторинга СМИ были выявлены сообщения о том, что в Обском психоневрологическом интернате издевались над 21-летним умственно отсталым пациентом.

Из сообщений следует, что, когда мать приехала забирать молодого человека, он был в синяках, ссадинах и шрамах, порвано ухо, а на шеи имелись следы от веревок. Сотрудники сказали, что он кусался и вел себя агрессивно.

Следователи начали проверку. Министерство труда и социального развития Новосибирской области также проводит проверку учреждения.