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Сериал «Жуки» вернется на ТНТ со вторым сезоном

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено каналом ТНТ

Второй сезон комедийного сериала «Жуки» продолжит историю трех стартаперов, которые проходят альтернативную службу в глухой деревне, сообщила пресс-служба канала ТНТ.

Во втором сезоне главные герои Никита, Дэн и Артемий продолжают работать над своим приложением для знакомств TWIN под присмотром инвестора. В проекте появится новая героиня — дочь участкового Маслова, которая внезапно приехала в Жуки, и кое-что скрывает от отца.

После событий первого сезона, инвестору пришлось постараться, чтобы вернуть ребят к работе: после того, как Аня бросила Никиту, он ушел в запой и хандру, Артемий пал духом из-за мыслей о страшной мести Толика за его роман с Иркой, а Денис боится родителей доярки Дины, которую он хотел увезти в Москву.

В новых сериях герои снова будут совмещать работу в деревенской школе, на почте и ферме с попытками решить классические для стартапа проблемы типа настройки серверов или поиска идей для продвижения, трио регулярно попадает в самые безумные ситуации, какие только могут случиться в российской глуши.

Дата старта нового сезона «Жуков» пока не сообщается. Первый сезон комедийного сериала завоевал аудиторию и стал самым успешным сериальным запуском 2019 года.

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