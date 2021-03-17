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Председатель Госдумы предложил изучать Путина

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: http://duma.gov.ru / CC BY-SA 4.0

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин предложил расширить программу по современной истории России в школах и вузах, обратив внимание на вклад Президента РФ Владимира Путина в этот период.

«У нас современная история преподается всего в течение трех часов на протяжении всего времени обучения в школе и ей отводится небольшое время в ходе обучения в 11 классе, причем буквально уже при окончании школы — в то время, когда все готовятся к ЕГЭ. А что касается вузовской программы, она тоже очень небольшая. И правильно было бы этот вопрос изучить с тем, чтобы современная история преподавалась более обширно», — сказал Володин, обращаясь к председателю комитета по образованию и науке Вячеславу Никонову в ходе пленарного заседания ГД.

Он обратил внимание на то, что в этот исторический период вновь избранный Президент РФ Владимир Путин должен был решить целый ряд проблем в стране.

«Кто остановил войну на Кавказе? Кто остановил разрушение государства? Кто сделал все для того, чтобы рассчитаться с долгами Советского Союза, 90-х годов? Кто это сделал? Это сделал Путин <…> Мы должны это признать. Если бы не Путин, не было бы сегодняшней России», — заявил Володин.

Председатель ГД также напомнил, что если бы не Путин, не было бы и воссоединения Крыма с Россией.

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