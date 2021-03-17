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Мужчина в Омске 23 года скрывал убийство тестя

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Следственного управления СК РФ

Жителя Омска задержали по подозрению в убийстве 23-летней давности — он убил своего тестя и спрятал тело. Выйти на след убийцы помогла его жена, сообщило региональное СУ СК России.

В марте 2020 году в полицию пришла женщина и сообщила, что подозревает, что бывший муж убил ее отца. При проверке ее показаний данные подтвердились.

По версии следствия, в апреле 1998 года в поселке Иртышский к подозреваемому пришел его тесть. Родственник был пьян. Зять набросился на него с оскорблениями, а затем жестоко избил. От полученных травм мужчина скончался.

Молодой человек позвал на помощь своих родственников, в том числе и отчима. Они погрузили тело в автомобиль УАЗ, увезли и закопали в сточной канаве около села Усть-Заостровка. О случившемся никому не говорили.

На допросе у следователя и при проверке показаний на месте подозреваемый признался в содеянном. СУ СКР по Омской области возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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