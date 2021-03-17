Омская школьница пожаловалась полицейским на взрослого любовника

Учащаяся девятого класса одной из школ Омска позвонила в полицию и сообщила, что у нее была интимная близость со взрослым человеком. Следственный комитет возбудил уголовное в отношении «любовника», сообщила Sibnet.ru представитель областного СУ СК России.

Ночью 7 марта в полицию позвонила учащаяся девятого класса одной из омских школ. Девушка сообщила, что несколько часов назад у нее была интимная близость с неизвестным ей взрослым человеком. Она также назвала адрес квартиры, где все произошло.

Полицейские нашли квартиру, установили и личность любовника. Им оказался 20-летний омич. Эксперты изъяли улики, в том числе простыню и наволочку. Все вещи отправили на экспертизу, сообщил подробности «СуперОмск» со ссылкой на слова представителя областного Следственного комитета.

В региональном СК подтвердили Sibnet.ru информацию о произошедшем. «Возбуждено уголовное дело по статье 134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста)», — прокомментировала представитель СУ СК России по Омской области.