НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Гео #ЧП

Омская школьница пожаловалась полицейским на взрослого любовника

Источник:
Sibnet.ru
360 0
Фото: © Sibnet.ru

Учащаяся девятого класса одной из школ Омска позвонила в полицию и сообщила, что у нее была интимная близость со взрослым человеком. Следственный комитет возбудил уголовное в отношении «любовника», сообщила Sibnet.ru представитель областного СУ СК России.

Ночью 7 марта в полицию позвонила учащаяся девятого класса одной из омских школ. Девушка сообщила, что несколько часов назад у нее была интимная близость с неизвестным ей взрослым человеком. Она также назвала адрес квартиры, где все произошло.

Полицейские нашли квартиру, установили и личность любовника. Им оказался 20-летний омич. Эксперты изъяли улики, в том числе простыню и наволочку. Все вещи отправили на экспертизу, сообщил подробности «СуперОмск» со ссылкой на слова представителя областного Следственного комитета.

В региональном СК подтвердили Sibnet.ru информацию о произошедшем. «Возбуждено уголовное дело по статье 134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста)», — прокомментировала представитель СУ СК России по Омской области.

Еще по теме
СК проверит информацию об избиении инвалида в новосибирском интернате
Суд по делу Кляйна перенесли из-за болезни
Четверо детей погибли во время пожара в Лесосибирске
Хоккеист молодежки, которому попала шайба в голову, скончался
смотреть все
Омск #Происшествия
О самом главном
Что можно и нельзя в Великий пост: календарь питания
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
На языке кошек: как понять питомца
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Картина дня
Американская разведка обвинила Путина в очернении Байдена
Председатель Госдумы предложил изучать Путина
Счетная палата предупредила о риске скачка цен на бензин
Новосибирский авиазавод построит второй образец «Охотника»
Подробности
•
Россию ждет дефицит китайских игрушек?
•
Чехов и «голова»: какие памятники стали визитками Сибири
•
Что можно и нельзя в Великий пост: календарь питания
•
«Говорящие» кости: как антропологи собирают пазлы прошлого
Как это работает
•
Чудо техники или уловка: врут ли умные весы
•
Омули в шоке: огромный телескоп заработал в глубине Байкала
•
Качать, смотреть, играть: правда и мифы о скорости интернета
•
Пять привычек, мешающих похудеть
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
СК проверит информацию об избиении инвалида в новосибирском интернате
Сибирь 17.03.2021 13:06
Иркутянин сжег авто бывшей начальницы. ВИДЕО
Сибирь 17.03.2021 12:18
S7 Airlines откроет прямые рейсы из Новосибирска в Геленджик
Сибирь 17.03.2021 12:00
Шорцы из отдаленных поселков в Кузбассе привились от коронавируса
Сибирь 17.03.2021 11:59
Самое популярное
Мальчик свел с ума наставников «Голоса» песней Майкла Джексона
12605
Девушка убитого в Новосибирске студента найдена мертвой
4635
Запад инсценирует массовую «гибель» людей от «Спутника V»
3373
Цена российского бензина обновила исторический рекорд
3178
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Топ комментариев

Uynachalnica

Слов нет! Побит мировой рекорд в ловле карандашей!

лачинов

Назначили стрелочниками бабенок. Ведь всем понятно, что иного решения не существует. Не потянут муниципалитеты...

Alvarius7

Бред блин) Скоро ждем новость - путлер поднял ногу, мир в экстазе)

Saw77

вечерние мудозвоны на ходу лижут
Sibnet.Ru