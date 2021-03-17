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Холодная погода задержится в Приангарье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Холодная погода сохранится до конца рабочей недели в Иркутской области. Ночью температура опустится до 20 градусов мороза, сообщила пресс-служба регионального гидрометцентра.

«В большинстве дней недели сохранится влияние холодной воздушной массы. Среднесуточные температуры воздуха будут на 24 градуса ниже обычных значений», — сообщили синоптики.

В четверг и пятницу по области ожидается переменная облачность и небольшой снег. Порывы ветра достигнут 12 метров в секунду, а пятницу усилятся до 14-и.

Температура ночью в большинстве районов области будет держаться на отметке 13–18 градусов мороза, а при прояснении столбик термометра опустится до 28 градусов ниже нуля. Днем в большинстве районов от минус 1 до минус 6 градусов, а местами температура опустится до 12 градусов мороза.

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