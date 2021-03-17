Невероятный трюк фристайлистки принес России золото в «биг-эйре» на ЧМ

Фристайлистка Анастасия Таталина завоевала для России первое в истории золото чемпионатов мира в дисциплине «биг-эйр».

20-летняя спортсменка по итогам трех попыток показала результат 184,50 балла. Второе место заняла еще одна представительница России Лана Прусакова, третьей стала китаянка Гу Айлин.

«Собираясь на чемпионат мира, я настраивала себя на золото, на победные трюки, которые мне сегодня удалось сделать. Я очень плотно готовилась к этому турниру. В финале я сделала трюк, который ранее еще никто не исполнял. Все, кто его видел, были в шоке», — рассказала Таталина ТАСС.

Вот так Таталина стала чемпионкой мира. Первой в истории России в биг-эйр



Какая крутая попытка pic.twitter.com/sVxuqk7Jw8 — Матч ТВ (@MatchTV) March 16, 2021

Соревнования чемпионата мира по фристайлу и сноуборду в дисциплинах «слоупстайл», «хафпайп» и «биг-эйр» проходят в американском Аспене.