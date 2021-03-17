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Омский Роспотребнадзор оценил вероятность третьей волны COVID

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Специалист Роспотребнадзора по Омской области Татьяна Шахова сообщила, стоит ли ждать в регионе третью волну коронавируса, и что делается для того, чтобы ее избежать.

В марте глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что без массовой вакцинации третья волна коронавируса неизбежна. И если она состоится, придется, предположительно, на октябрь.

Специалист Омского управления Роспотребнадзора объяснила, что в целом по коронавирусу сложно давать прогнозы. Это заболевание до сих пор не изучено полностью. Но вакцинация должна помочь избежать негативного сценария.

«Начаты прививки от коронавируса. Население охотно идет прививаться. Возможно, что третей волны и не будет. Мы пытаемся стабилизировать ситуацию», — цитирует Шахову ГТРК «Иртыш».

По словам специалиста, в области прослеживается улучшение эпидемиологической ситуации. Регистрируется около 80 случаев заражения коронавирусом в день. Но средненедельные показатели все еще остаются достаточно высокими.

Тема: Коронакризис
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