Американская разведка обвинила Путина в очернении Байдена

Российские власти организовали кампанию по очернению кандидата от демократической партии Джо Байдена, говорится в опубликованном отчете Управления национальной разведки США.

«Президент России Путин дал разрешение на то, чтобы российские госструктуры провели операции, нацеленные на то, чтобы очернить кандидатуру президента Байдена, поддержать экс-президента Трампа, подорвать уверенность в избирательном процессе и усугубить социально-политические разногласия в США», — приводит РБК отчет ведомства.

Эту стратегию, считает разведка, Москва реализовывала через подконтрольных агентов влияния. Они продвигали повестку, которая включала в себя «вводящие в заблуждение» обвинения в адрес Байдена.

Вмешательством в выборы 2020 года занимался и Иран, считает разведка. Но усилия Тегерана были направлены на достижение диаметрально противоположной цели — лишить Трампа возможности переизбраться на второй срок.