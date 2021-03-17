Новосибирский авиазавод построит второй образец «Охотника»

Новосибирский авиационный завод (НАЗ) имени Чкалова к концу лета построит второй опытный образец тяжелого ударного беспилотника С-70 «Охотник», сообщили источники в обороно-промышленном комплексе.

«Сразу после выкатки начнется этап наземных испытаний БПЛА, включающий запуски двигателя, проверки бортовых систем и агрегатов аппарата, рулежки и пробежки по взлетно-посадочной полосе и многое другое», — сообщил РИА Новости один из источников.

Другой источник подчеркнул, что если «первый "Охотник" больше является экспериментальным аппаратом — демонстратором технологий, второй — опытная предсерийная машина».

С-70 «Охотник» выполнен по аэродинамической схеме «летающее крыло». Длина беспилотника составляет 14 метров, размах крыла — 19 метров, взлетная масса — 20 тонн.

«Охотник» имеет дозвуковую максимальную скорость полета и выполнен с применением материалов, снижающих радиолокационную заметность.