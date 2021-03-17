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Манижа ответила хейтерам ироничным видео про поездку на Евровидение

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © manizha, instagram.com/manizha

Певица Манижа после волны хейта в свой адрес не стала терпеть критику, а записала ироничное видео, где утерла нов всем своим недоброжелателям. Ролик опубликован на YouTube.

Манижа представит Россию на Евровидении-2021 в Роттердаме. Она победила в национальном отборе по итогам зрительского голосования. После победы в адрес девушки посыпалась критика. Хейтеры, в числе которых представители музыкальной индустрии, посчитали певицу недостойной представительницей, отмечая ее национальность.

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В ролике под названием «Может ли это… представлять Россию на Евровидении» певица в образе ведущей поговорила с экспертом, чтобы тот определил, кто такая Манижа на самом деле. Попутно на экране появились реальные комментарии из ее Instagram, где подписчики высказываются о ее национальности.

«Проникнув к Маниже домой, мы украли ее скелет пока она спала, а лабораторные исследования костей показали, что Манижа не просто не русская, она вообще не человек. Манижа — это соль!» — сказал эксперт.

В финале видео певица анонсировала новый выпуск расследования про себя, где зрители узнают, сколько Манижа заплатила группе Little Big, чтобы те отказались от поездки на Евровидение.

Евровидение-2021 пройдет 18 и 22 мая в Роттердаме. Манижа выступит на песенном конкурсе с композицией «Russian Woman» (Русская женщина»). Клип-визитка певицы от России находится в числе лидеров по просмотрам на официальном YouTube-канале Евровидения.

Тема: Евровидение в Роттердаме
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