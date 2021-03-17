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Новый Chrome оказался слишком тяжел для смартфонов на Android

Источник:
РИА Новости
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Фото: Tati___Tata / Attribution-NonCommercial License

Новая версия браузера для устройств на ОС Android станет недоступна для большинства смартфонов на операционной системе Android.

Разработчики готовят к выходу 64-разрядную версию браузера, в которой увеличат скорость, плавность и стабильность работы, приводит РИА Новости сообщение Google.

Но Chrome 89 потребует как минимум восьми гигабайт оперативной памяти и Android 10-й версии. Другими словами, новый браузер заработает лишь на флагманских смартфонах.

Установить 64-разрядный Google Chrome можно на любой смартфон, если скачать установочный файл из стороннего магазина приложений.

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