Трамп пойдет на новые президентские выборы назло Меган Маркл

Слухи о возможном выдвижении Меган Маркл в кандидаты на пост президента США разожгли желание в Дональде Трампе вновь пойти на выборы.

Журналисты спросили Трампа о его отношении к желанию Меган Маркл стать президентом США. «Если это произойдет, у меня будет еще больше желания баллотироваться», — цитирует РИА Новости ответ Трампа.

По его словам, он не является фанатом Меган Маркл, а королева Елизавета II — «замечательный человек».

Вместе с тем Трамп подчеркнул, что окончательное решение о возможном участии в президентских выборах он примет позже. «Мы посмотрим, мы подумаем», — сказал он.