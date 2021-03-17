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Трамп пойдет на новые президентские выборы назло Меган Маркл

Источник:
РИА Новости
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Фото: © The White House

Слухи о возможном выдвижении Меган Маркл в кандидаты на пост президента США разожгли желание в Дональде Трампе вновь пойти на выборы.

Журналисты спросили Трампа о его отношении к желанию Меган Маркл стать президентом США. «Если это произойдет, у меня будет еще больше желания баллотироваться», — цитирует РИА Новости ответ Трампа.

По его словам, он не является фанатом Меган Маркл, а королева Елизавета II — «замечательный человек».

Вместе с тем Трамп подчеркнул, что окончательное решение о возможном участии в президентских выборах он примет позже. «Мы посмотрим, мы подумаем», — сказал он.

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