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Роскомнадзор после Twitter заговорил о замедлении других сервисов

Источник:
ТАСС
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Роскомнадзор после истории с Twitter допустил замедление других интернет-сервисов, нарушающих законодательство России, заявил замглавы ведомства Вадим Субботин

«Мы не исключаем, если другие площадки также будут нарушать российское законодательство и не исполнять требования Роскомнадзора, то мы пойдем так же по линии технической», — цитирует ТАСС Субботина.

По его словам, речь идет о замедлении трафика и полном ограничении доступа. Представитель Роскомнадзора напомнил о судебных разбирательствах в отношении других соцсетей — Facebook, YouTube и Instagram.

Роскомнадзор накануне пригрозил Twitter полной блокировкой через месяц , если нарушения законодательства России не будут устранены. Ведомство пока не получало никакой реакции от сервиса.

Ведомство 10 марта объявило о начале «первичного замедления» скорости трафика Twitter в России из-за наличия запрещенного контента.

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