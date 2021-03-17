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Счетная палата предупредила о риске скачка цен на бензин

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Счетная палата России предупредила о риске роста розничных цен на топливо и возможном повторении топливного кризиса 2018 года, об этом говорится в годовом отсчете ведомства.

«Отмечаются риски повторения роста розничных цен на топливо и, как следствие, возникновение социальной напряженности», — приводит ТАСС содержание документа.

Весной 2018 года россияне столкнулись с резким ростом цен на бензин на фоне увеличения мировых цен на нефть. Правительство тогда приняло ряд беспрецедентных мер, стабилизировавших рынок.

Демпфирующий механизм в нефтянке позволил убрать прямую зависимость цен на АЗС от мировых котировок. Именно благодаря этому цены на АЗС в 2020 году держались в рамках инфляции, сообщили в Минэнерго

В конце 2020 — начале 2021 года стоимость нефти снова росла. Правительство также приняло ряд мер, в частности, рекомендовало нефтяным кампаниям увеличить загрузку НПЗ для удовлетворения растущего спроса.

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