США на следующей неделе ударят новыми санкциями по России

Белый дом намерен на следующей неделе объявить о введении санкций против России в связи с утверждениями о вмешательстве в американские выборы в 2020 году, сообщили источники в высших эшелонах власти США.

«Администрация Байдена даст ответ и сделает это быстро путем введения санкций, вероятно, уже на следующей неделе», — говорится в материале CNN со ссылкой на источники.

Аппарат директора национальной разведки США опубликовал доклад, посвященный вмешательству в американские выборы в 2020 году. Российские власти якобы стремились дискредитировать Байдена, приводит ТАСС отчет спецслужб.

Россия ранее неоднократно на высоком уровне отвергала утверждения Вашингтона о причастности Москвы к вмешательству в американские выборы.