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Банковскую тайну россиян открыли налоговой службе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Федеральная налоговая служба с 17 марта получила расширенный доступ к банковской тайне физических лиц. Новые правила призваны повысить контроль за денежными потоками граждан и предприятий.

Теперь налоговики имеют право запрашивать у банков копии паспортов клиентов, документов по открытию, закрытию счетов и даже образцы подписей. Кредитные учреждения обязаны передать соответствующие сведения в течение трех дней.

Ранее такую информацию налоговая служба могла получить только в рамках официальных проверок, после 17 марта этого не требуется. Полномочия налоговиков расширились благодаря поправкам в Налоговый кодекс, которые в середине февраля подписал президент Владимир Путин.

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Налоговая служба также получила доступ ко всей информации и документам, которые в банк предоставляет клиент при идентификации. Кроме этого, кредитные организации будут обязаны раскрывать выгодоприобретателей по любым совершаемым операциям.

Доступ налоговых органов к банковской тайне применяется для предотвращения ухода от налогов и не затронет добросовестных налогоплательщиков, подчеркнула Федеральная налоговая служба в специальном пресс-релизе.

В частности, закон не предусматривает непосредственного получения доступа к выпискам по операциям на счетах и вкладах физических лиц. Режим получения таких сведений останется прежним — только при направлении запроса кредитному учреждению.

«В соответствии со статьей 102 НК РФ все получаемые налоговыми органами сведения о налогоплательщиках составляют налоговую тайну, имеют специальный режим хранения и доступа», — заверило ведомство.

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