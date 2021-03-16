NVIDIA случайно разблокировала майнинг на RTX 3060

Американская компания NVIDIA случайно выпустила драйвер, который разблокирует возможности майнинга на новой видеокарте GeForce RTX 3060.

Драйвер GeForce 470.05 уже удален с сайта NVIDIA, однако его можно скачать с различных форумов и сайтов, посвященных майнингу, пишет The Verge. Представитель компании пояснил изданию, что в драйвер попало программное обеспечение для внутренних разработок.

Такой драйвер действительно убирает программное ограничение для RTX 3060, при этом он не работает для карт, которые не подключены к монитору или функционируют через специальный удлинитель — райзер.

При выпуске GeForce RTX 3060 компания NVIDIA объявила, что видеокарта наполовину ограничивает производительность, если ее начинают использовать для майнинга криптовалюты. Таким способом производитель намеревался сбить ажиотаж вокруг новой серии карт GeForce.