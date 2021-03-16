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Смартфоны Xiaomi получат защиту от подглядывания

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Xiaomi

Компания Xiaomi запатентовала новую технологию защиты от подглядывания для своих смартфонов, которая повысит приватность пользователей.

Работа необычной функции базируется на специальном датчике, который постоянно распознает лица, появляющиеся в пределах его угла зрения. Смартфон узнает заранее заданных пользователей и блокирует экран после обнаружения рядом незнакомца, пишет ITHome.

При этом функция предполагает тонкую настройку — пользователь может сам настроить, что конкретно сможет увидеть посторонний человек. Например, датчик может заблокировать подглядывание при использовании банковских приложений.

Разработка пока находится на стадии патента, сроки внедрения технологии в смартфоны пока неизвестна. Вполне возможно, что ее получат только отдельные модели, которые получат повышенную конфиденциальность и защиту.

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