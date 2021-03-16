Смартфоны Xiaomi получат защиту от подглядывания

Компания Xiaomi запатентовала новую технологию защиты от подглядывания для своих смартфонов, которая повысит приватность пользователей.

Работа необычной функции базируется на специальном датчике, который постоянно распознает лица, появляющиеся в пределах его угла зрения. Смартфон узнает заранее заданных пользователей и блокирует экран после обнаружения рядом незнакомца, пишет ITHome.

При этом функция предполагает тонкую настройку — пользователь может сам настроить, что конкретно сможет увидеть посторонний человек. Например, датчик может заблокировать подглядывание при использовании банковских приложений.

Разработка пока находится на стадии патента, сроки внедрения технологии в смартфоны пока неизвестна. Вполне возможно, что ее получат только отдельные модели, которые получат повышенную конфиденциальность и защиту.