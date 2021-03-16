Зеленский разработал стратегию «деоккупации» Крыма

Украинские власти подготовили стратегию по возвращению Крыма в состав Украины, заявил президент страны Владимир Зеленский.

«Украина впервые после незаконной аннексии подготовила стратегию деоккупации и реинтеграции полуострова. Мы объединяем мир на базе Крымской платформы, чтобы вернуть Украине украинское», — написал Зеленский на своей странице в Twitter.

В начале 2021 года Зеленский подписал указ «о деоккупации и реинтеграции» Крыма, которым запустил работу так называемой «Крымской платформы». В частности, в рамках проекта планируется оказать поддержку крымско-татарскому языку и культуре.

Крым вошел в состав России по результатам референдума в 2014 году. Украина отказалась признать его результаты. Москва считает референдум законным, а процесс присоединение полуострова — отвечающим международному праву.