Редкое астрономическое явление увидят россияне

Редкое астрономическое явление смогут увидеть жители России во второй половине марте — зодиакальный свет.

Зодиакальный свет — это свет околосолнечной пыли. Ее источник — астероиды и кометы, наибольшая концентрация находится между орбитами астероидов и Меркурием, рассказал астроном учебной обсерватории Уральского федерального университета Владилен Санакоев.

По словам ученого, звездная пыль располагается близко к Солнцу, поэтому наблюдение зодиакального света ограничено по времени. Россияне могут видеть данное явление по вечерам во второй половине марте, а также по утрам в сентябре.

При этом зодиакальный свет довольно тусклый, поэтому его можно заметить, когда Солнце едва зашло за горизонт и небо уже темное.