Госдума ограничила просветительскую деятельность

Госдума приняла закон, регулирующий просветительскую деятельность в России, сообщается на сайте парламента. Авторы документа утверждают, что закон поможет оградить россиян от «антироссийской пропаганды, подаваемой под видом просветительской деятельности».

Принятый закон вводит определение просветительской деятельности, наделяет Минобрнауки и Минпросвещения полномочиями лицензировать просветительские проекты и особое внимание уделяет сотрудничеству образовательных учреждений с международными организациями.

До 1 сентября 2022 года образовательные организации должны будут получить государственные заключения на заключенные ими договоры по вопросам образования с иностранными организациями и гражданами.

Законопроект ранее вызвал масштабную критику представителей российской науки и культуры. Юристы отмечают, что под новый закон можно подтянуть практически каждого, кто делится информацией «вне рамок образовательных программ».