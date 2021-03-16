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Госдума ограничила просветительскую деятельность

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Госдума приняла закон, регулирующий просветительскую деятельность в России, сообщается на сайте парламента. Авторы документа утверждают, что закон поможет оградить россиян от «антироссийской пропаганды, подаваемой под видом просветительской деятельности».

Принятый закон вводит определение просветительской деятельности, наделяет Минобрнауки и Минпросвещения полномочиями лицензировать просветительские проекты и особое внимание уделяет сотрудничеству образовательных учреждений с международными организациями.

До 1 сентября 2022 года образовательные организации должны будут получить государственные заключения на заключенные ими договоры по вопросам образования с иностранными организациями и гражданами.

Законопроект ранее вызвал масштабную критику представителей российской науки и культуры. Юристы отмечают, что под новый закон можно подтянуть практически каждого, кто делится информацией «вне рамок образовательных программ».

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