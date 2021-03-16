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Роскомнадзор пригрозил заблокировать Twitter

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Роскомнадзор заблокирует социальную сеть Twitter на территории России через месяц, если сервис не удалит запрещенную информацию, заявил заместитель главы ведомства Вадим Субботин.

«Если Twitter не исполнит требования Роскомнадзора, требования российского законодательства, соответственно, будем рассматривать вопрос о полной блокировке сервиса на территории России», — цитирует чиновника ТАСС.

Роскомнадзор 10 марта объявил о начале «первичного замедления» скорости работы Twitter в России из-за наличия запрещенного контента. Замедление коснулось фотографий и видео, текстовые сообщения доставляются пользователям без задержек.

В ответ представитель Twitter заявил, что компания «глубоко обеспокоена участившимися попытками заблокировать и ограничить публичное общение в интернете».

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