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Космонавтка из Сибири стала прообразом новой Барби

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Роскосмос

Бренд Barbie создал куклу-космонавтку, прообразом которой стала единственная женщина в отряде космонавтов Роскосмоса Анна Кикина, родившаяся и выросшая в Новосибирске.

Новая кукла будет доступна в двух вариантах — в полетном костюме и скафандре для выхода в открытый космос, цитирует ТАСС пресс-службу компании Mattel в России. Эта Барби не поступит в продажу — ее можно будет выиграть в конкурсе в честь 60-летия первого полета человека в космос.

«Необязательно, чтобы каждая девочка, играя с такой Барби, захотела стать космонавтом. Самое главное, чтобы все они знали, что у них есть выбор, есть право выбирать любую профессию, которая придется по душе», — отметила Кикина в интервью проекту.

Фото: © Пресс-служба компании Mattel в России

Анне Кикиной 36 лет, она родилась в Новосибирске. Здесь же окончила Новосибирскую государственную академию водного транспорта по двум специальностям — инженер-гидротехник и экономист-менеджер. Работала радиоведущей в Горно-Алтайске. В 2012 году участвовала в первом открытом в отряд космонавтов России, с 2016 года является единственной женщиной в отряде космонавтов Роскосмоса. Пока точной информации о том, когда она может отправиться в космос, нет.

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