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Доходы мэра Новокузнецка взлетели в шесть раз

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/skuznetsov_nk

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов заработал почти 13 миллионов рублей за 2020 год, следует из налоговой декларации, опубликованной на сайте администрации. Годом ранее его доход составлял 2,3 миллиона рублей.

В собственности градоначальника находятся квартира площадью 110 квадратных метров, автомобиль Volkswagen Touareg и мотоцикл Kawasaki ZX1002K.

В 2019 году Кузнецов владел еще одной квартирой площадью 114,3, а также другим мотоциклом — BMW R nineT.

В 2017-2019 годах чиновник зарабатывал примерно 2,5 миллиона рублей, до этого — в два раза меньше.

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