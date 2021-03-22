Чем выгодна страховка от клеща с «Иммунокартой»?

Риск стать жертвой энцефалитного клеща есть повсеместно — как в лесной зоне, так и в городе. Последствия этой инфекции очень тяжелые, вплоть до инвалидности и летального исхода. А страховка — простой, надежный и недорогой способ доступа к медицинской помощи для предупреждения и лечения клещевых инфекций. Что должно быть включено в полис, чтобы бесстрашно отправляться на отдых?

Сибирь — место, где клещи широко распространены. Они переносят более 20 различных инфекций, самая опасная из которых — клещевой энцефалит. Это острое инфекционное вирусное заболевание, с преимущественным поражением центральной нервной системы. Заболевание приводит к необратимым последствиям для здоровья, а иногда и жизни.

Самой действенной мерой профилактики энцефалита врачи считают прививку. Но сделать ее надо до наступления сезона. Если вакцинация не проведена, в случае укуса клеща в течение 96 часов после присасывания необходимо ввести противоклещевой иммуноглобулин — готовые антитела к вирусу клещевого энцефалита.

Иммуноглобулин полагается бесплатно по ОМС детям, в одних регионах, в Алтайском крае до 14 лет, а в других, как в Новосибирской области до 18 лет. Для взрослых услуга платная, стоимость зависит от веса пациента, в среднем, человеку с весом 70 килограммов придется заплатить 7,5-8 тысяч рублей.

При этом, по словам специалистов, количество иммуноглобулина ограничено, поэтому есть вероятность, что даже платно укол поставить можно не всегда, как это было в разгар активности клещей в 2020 году.

Страхование — спасительная мера для непривитых от клещевого энцефалита. Полис позволяет гарантировано получить иммуноглобулин и сэкономить средства — стоимость страховки обычно гораздо ниже экстренного укола и составляет около 300 рублей. Также в страховку может быть включен анализ клеща на инфекции, в том числе на энцефалит, боррелиоз (болезнь Лайма).

«Исследование клеща на две инфекции стоит порядка 1,5 тысячи рублей. А страховка 200-300 рублей. Это намного выгоднее. Кроме того, есть возможность получить консультацию врачей», — говорит начальник отдела по работе со страховыми компаниями «АСКО-МЕД» Ирина Ропа.

Как выбрать страховку от клеща?

Выбор страховок от клеща достаточно большой. В Сибири многие страховые компании работают с сервисом «Иммунокарта» — это обеспечивает возможность поставить иммуноглобулин и провести анализ клеща более чем в 600 медучреждениях в регионах Сибири, Урала и в Центральной России.

То есть огромный плюс «Иммунокарты» — застраховавшись в Новосибирске, можно получить помощь не только в своем городе, но и в населенных пунктах по всем наиболее зараженным регионам России, указанных в списке. Например, если клещ укусил во время отдыха на Алтае или Байкале.

Во всех этих клиниках имеются образцы зеленого бланка «Иммунокарты», и застрахованные принимаются на обслуживание по ее предъявлению. А оформляют персональную «Иммунокарту» в страховой компании вместе с полисом ДМС.

Список страховых компаний

Кроме того, застрахованный получает сервис информационной поддержки. «Нужно открыть памятку или мобильное приложение, найти удобный пункт, взять "Иммунокарту" и паспорт и получить помощь. Не нужно никаких предварительных звонков на горячую линию, никаких идентификаций и других алгоритмов, которые бывают в других в страховых продуктах», — рассказывает представитель «АСКО-МЕД».

Фото: © Sibnet.ru

Собеседница добавляет, что горячая линия, разумеется, работает 24/7. На нее можно обращаться за уточнениями, справками, другой помощью, если застрахованному удобнее получать информацию таким способом или, например, нет интернета, утеряна памятка. Также специалисты горячей линии разрешат любые спорные вопросы, если такие возникнут в медучреждении. Среднее время ожидания ответа на горячей линии составляет 20 секунд.

Что должно быть в страховке?

Самое главное, что должно быть в страховке — доступность и возможность экстренного введения иммуноглобулина при укусе клеща. В «Иммунокарте» два отрывных талона на введение препарата. По многолетнему опыту специалистов «АСКО-МЕДА», этого вполне достаточно для одного сезона.

Также важно исследование клеща на инфекции. Обычно страховые компании предлагают исследование на две распространенные инфекции — клещевой энцефалит и боррелиоз. На вторую проверять клеща тоже имеет смысл — только в Новосибирской области заражены боррелиями (возбудителями болезни Лайма) более 60% исследованных клещей. Иногда предлагают еще две инфекции — анаплазмоз и эрлихиоз, они встречаются в 1-2% случаях.

Стоит обратить внимание на важный нюанс: у некоторых страховых компаний действует ограничение — если поставили иммуноглобулин, то клеща будут исследовать только на боррелиоз. Лучше, если страховщики позволяют одновременно сдать клеща на анализ по двум инфекциям и поставить иммуноглобулин.

Чтобы получить полную уверенность в том, что последствий от встречи с клещом удалось избежать, можно выбрать страховой полис с включенным анализом крови (проводится через месяц после лечения от инфекции для контроля выздоровления).

Стоит ли страховаться привитым и детям?

Хотя прививка считается самым надежным способом защиты от клещевого энцефалита, в некоторых случаях, например, при множественных укусах, вакцинированным согласно инструкции также рекомендуется введение иммуноглобулина. Кроме того, прививка защищает только от энцефалита, но риск заражения боррелиозом остается.

Детям иммуноглобулин положен бесплатно, но бывают случаи временного дефицита препарата в муниципальных поликлиниках, а в коммерческих медцентрах в сезон стоимость экстренной помощи не застрахованному ребенку может достигать от 3 до 5 тысяч рублей. Поэтому выгоднее застраховать и ребенка тоже. Тем более, что по страховке будет проведен анализ клеща.

Как пользоваться страховкой в случае укуса?

Если клещ присосался, его нужно вытащить как можно быстрее. Затем поместить в пробирку с увлажнителем (травинкой или мокрой ваткой), чтобы он не засох. Мазать клеща маслом или спиртом не рекомендуется, сам он не отцепится, но может стать непригодным для анализа.

«Затем с "Иммунокартой" и паспортом надо приехать в ближайшую лабораторию, чтобы сдать клеща на анализ, и в пункт серопрофилактики, чтобы поставить иммуноглобулин. В памятке указано — где только лаборатория, где пункт серопрофилактики, а где можно получить обе услуги», — поясняет представитель сервисной компании.

Если «Иммунокарта» утеряна, нужно обратиться на горячую линию, чтобы восстановить документ.