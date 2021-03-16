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Тренер раскрыла стоимость подготовки пары фигуристов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Подготовка трех спортивных пар фигуристов в год стоит 46 миллионов рублей в год, сообщила заслуженный тренер России Нина Мозер в интервью Василию Конову на YouTube.

«Лед — это общий лед, то есть три пары, которые я собираюсь вести, катаются одновременно, поэтому количество часов не увеличивается, а вот выезды и все остальное, постановки — это уже на три пары. Могу сказать, что последний штрих, последняя точка — это 46 миллионов в год на три пары», — оценила Мозер.

Она отметила, что это сумма для хорошего результата. «Мы хотим медаль или посидеть в Kiss&Cry? Это разные вещи», — высказалась Мозер.

Тренер назвала еще несколько цифр: например, час работы хореографа для фигуристки Ксении Столбовой в свое время стоил 50 тысяч рублей. Китайские фигуристы платят российским постановщикам по 20 тысяч долларов за программу. Час работы самой Мозер за пределами России стоит 150 долларов.

Мозер в мире фигурного катания известна как специалист по работе с новичками и юниорами. В 2010 году стала тренировать Татьяну Волосожар и Максима Транькова, которые в 2014 году стали двукратными олимпийскими чемпионами. В феврале вернулась к активной тренерской работе, сейчас занимается с парой Алина Пепелева/Роман Плешков и собирается сформировать еще два дуэта.

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Uynachalnica

Слов нет! Побит мировой рекорд в ловле карандашей!

ychuxa

скорее рубль очередное дно пробьёт, чем доллар рухнет

skiny

послушаю старания русских сми и куплю ещё долларов.

w22218

и главное за предсказания ни чего ни кому не будет... зато в новостях про него напишут.
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