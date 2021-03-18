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Мультфильм «Ганзель, Гретель и агентство магии» выходит в прокат

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма

Анимационный фильм студии Wizart Animation «Ганзель, Гретель и агентство магии» выходит в прокат 18 марта.

В центре сюжета Гретель — одна из лучших агентов сверхсекретного Отдела Магической Безопасности. Именно ей поручают расследовать преступление века — загадочное исчезновение Короля.

Без того непростое дело усложняется тем, что ее напарником становится родной брат Ганзель — известный мошенник, бросающий тень на безупречную репутацию суперагента. Но, возможно, именно его проделки помогут найти Короля и спасти Королевство. Вместе им предстоит проникнуть в жуткие тайны волшебного мира, сразиться с силами зла и бросить вызов могущественной Ведьме.

Режиссер мультфильма — Алексей Цицилин. Музыку к проекту написали Габриэл Хэйс (Gabriel Hays) и Брэд Брик (Brad Breeck).


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Uynachalnica

ЦитатаМы должны это признать. Если бы не Путин, не было бы сегодняшней России», — заявил Володин. - хочет...

лачинов

Господа лезут из шкуры, доказывая новой администрации свою полезность. Как и Пентагону им главное показать...

max1mka

нефть растёт,бензин растёт. нефть падает,бензин растёт.

urbasik

Ух он этот Путин ..навивает дебилизм на дедульку..Что тот не помнит имена родственников..
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