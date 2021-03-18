Мультфильм «Ганзель, Гретель и агентство магии» выходит в прокат

Анимационный фильм студии Wizart Animation «Ганзель, Гретель и агентство магии» выходит в прокат 18 марта.

В центре сюжета Гретель — одна из лучших агентов сверхсекретного Отдела Магической Безопасности. Именно ей поручают расследовать преступление века — загадочное исчезновение Короля.

Без того непростое дело усложняется тем, что ее напарником становится родной брат Ганзель — известный мошенник, бросающий тень на безупречную репутацию суперагента. Но, возможно, именно его проделки помогут найти Короля и спасти Королевство. Вместе им предстоит проникнуть в жуткие тайны волшебного мира, сразиться с силами зла и бросить вызов могущественной Ведьме.

Режиссер мультфильма — Алексей Цицилин. Музыку к проекту написали Габриэл Хэйс (Gabriel Hays) и Брэд Брик (Brad Breeck).