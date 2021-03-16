Хоккеист молодежки, которому попала шайба в голову, скончался

Капитан клуба МХЛ «Динамо Санкт-Петербург» Тимур Файзутдинов скончался в реанимации после попадания шайбы, сообщается на официальной странице клуба в Instagram.

Файзутдинов получил травму 12 марта в Ярославле в игровом моменте матча против «Локо». Шайба попала в область головы, игрок был госпитализирован в тяжелом состоянии. Врачи боролись за его жизнь три дня.

«В свои 19 лет Тим провел за нашу команду почти 200 матчей, и он из тех игроков, для кого не было ни одной игры, ни единой смены, когда бы он не бился за команду и не дрался за результат», — отметили в команде.

Ближайшие матчи МХЛ и КХЛ начнутся с минуты молчания в память о хоккеисте.