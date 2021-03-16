Парашютист в Забайкалье зацепился за вертолет во время прыжка

Забайкальский фотограф Максим Стефанович сообщил на своей странице в Facebook об авиаинциденте в Чите. Он сфотографировал парашютиста, зацепившегося за вертолет во время прыжка.

«Обращаю внимание на шум в небе. Поднимаю голову и вижу километрах в двух над землей вертушку, но очень странную — с ниткой и точечкой на конце. Первая мысль — вояки тестируют новое оборудование в небе», — написал фотограф.

Через несколько минут он сфотографировал странную «нитку и точечку» и понял, что на снимках — парашютист, зацепившийся парашютом за хвостовую часть вертушки. Фотограф высказал опасения за здоровье парашютиста.

По данным Забайкальского ЛУ МВД на транспорте, к ним сообщений об авиацинцидентах в Чита не поступало, сообщила «Чита.ру» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Информации о том, кто именно повис на вертолете, и чем это закончилось, пока нет.