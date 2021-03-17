Суд начнет рассматривать дело мэра Томска Кляйна

Советский районный суд Томска в среду начнет рассматривать уголовное дело мэра Томска Ивана Кляйна, обвиненного в превышении должностных полномочий и незаконном участии в предпринимательской деятельности.

Кляйна задержали за превышение должностных полномочий 13 ноября 2020 года. Якобы он в интересах ОАО "Томское пиво" (Кляйну принадлежит 51% акций компании), препятствовал строительству микрорайона на улице Мокрушина.

Второе дело связано с незаконным выделением участка его дочери. Третье дело — работая мэром, управлял «Томским пивом», и указывал ему незаконную протекцию.

«Суд (на предварительном заседании), несмотря на отказ в ходатайстве об исключении доказательств (было указано, что этот вопрос будет рассматриваться в ходе дальнейшего разбирательства) произвел достаточно конструктивное впечатление. Поэтому мы надеемся, что в ходе дальнейшего разбирательства наша позиция о невиновности Ивана Григорьевича будет услышана», — говорил адвокат Андрей Гривцов.