Суд начнет рассматривать дело мэра Томска Кляйна

Советский районный суд Томска в среду начнет рассматривать уголовное
дело мэра Томска Ивана Кляйна, обвиненного в превышении должностных полномочий
и незаконном участии в предпринимательской деятельности.
Кляйна задержали за превышение должностных полномочий 13 ноября 2020 года. Якобы он в интересах ОАО "Томское пиво" (Кляйну принадлежит 51% акций компании), препятствовал строительству микрорайона на улице Мокрушина.
Второе дело связано с незаконным выделением участка его
дочери. Третье дело — работая мэром, управлял «Томским пивом», и указывал ему
незаконную протекцию.
«Суд (на предварительном
заседании), несмотря на отказ в ходатайстве об исключении доказательств (было
указано, что этот вопрос будет рассматриваться в ходе дальнейшего
разбирательства) произвел достаточно конструктивное впечатление. Поэтому мы
надеемся, что в ходе дальнейшего разбирательства наша позиция о невиновности
Ивана Григорьевича будет услышана», — говорил
адвокат Андрей Гривцов.