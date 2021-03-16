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Западный эксперт рассказал о сильных сторонах «Терминатора»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Минобороны России

Аналитик американского издания National Interest Питер Сучиу рассказал о сильных сторонах российской боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор».

Эксперт считает, что российская боевая машина поддержки танков полностью оправдывает свое название. «"Терминатор" <…> прекрасно вооружен и бронирован, и хорошо подходит для боя на тесных узких улицах», — отметил Сучиу.

По его словам, машина может оказывать огневую поддержку, а также поражать легкие бронированные цели, танки и БМП. Она также способна взаимодействовать с системами противовоздушной обороны на поле для борьбы с вертолетами, беспилотниками и с низколетящими самолетами.

«Терминатор» создан на шасси основного боевого танка Т-72. Машина вооружена двумя 30-миллиметровыми автоматическими пушками 2А42, спаренным 7,62-миллиметровым пулеметом ПКТМ и двумя гранатометами АГ17Д.

Она также имеет четыре пусковые установки ракетного комплекса 9М120 «Атака» с дальностью стрельбы в шесть километров.

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