Западный эксперт рассказал о сильных сторонах «Терминатора»

Аналитик американского издания National Interest Питер Сучиу рассказал о сильных сторонах российской боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор».

Эксперт считает, что российская боевая машина поддержки танков полностью оправдывает свое название. «"Терминатор" <…> прекрасно вооружен и бронирован, и хорошо подходит для боя на тесных узких улицах», — отметил Сучиу.

По его словам, машина может оказывать огневую поддержку, а также поражать легкие бронированные цели, танки и БМП. Она также способна взаимодействовать с системами противовоздушной обороны на поле для борьбы с вертолетами, беспилотниками и с низколетящими самолетами.

«Терминатор» создан на шасси основного боевого танка Т-72. Машина вооружена двумя 30-миллиметровыми автоматическими пушками 2А42, спаренным 7,62-миллиметровым пулеметом ПКТМ и двумя гранатометами АГ17Д.

Она также имеет четыре пусковые установки ракетного комплекса 9М120 «Атака» с дальностью стрельбы в шесть километров.