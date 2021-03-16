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Лолита Милявская разберет ДНК знаменитостей в новом шоу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: IraNata / CC BY-SA 3.0

Новое «ДНК-шоу» будут выходить на канале «Пятница!» в формате генетического детектива. Ведущая проекта Лолита Милявская выяснит всю подноготную артистов с помощью науки, сообщила пресс-служба телеканала.

По правилам программы, звезды шоу-бизнеса сдают анализ ДНК и встречаются с ведущей, чтобы обсудить результаты теста. Гостей ждет не просто анализ личности, а ответы на вопросы, которые они боялись услышать, и откровения, про которые они не готовы были говорить.

«Интересно наблюдать, как мой визави, который, например, поет, получает анализ, в котором говорится, что он категорически не может петь. То есть, конечно, выходит, что усидчивость дает свои результаты, но в анализе написано, что ты не можешь это делать», — рассказала Лолита о сути шоу.

Первыми героями выпусков шоу станут Марина Федункив и Алексей Панин. Шоу будет выходить на телеканале «Пятница!» в 22.00 с 21 марта. Также «ДНК-шоу» можно будет посмотреть на видеосервисе Premier.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Слов нет! Побит мировой рекорд в ловле карандашей!

ychuxa

скорее рубль очередное дно пробьёт, чем доллар рухнет

skiny

послушаю старания русских сми и куплю ещё долларов.

w22218

и главное за предсказания ни чего ни кому не будет... зато в новостях про него напишут.
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