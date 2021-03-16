НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Женщины из «Единой России» захотели убивать животных в приютах

Источник:
Sibnet.ru
383 2
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Законопроект, возвращающий убийства бездомных животных, в том числе и здоровых, содержащихся в приютах для регулирования их численности, внесен на рассмотрение в Госдуму. Его автором стали три женщины из «Единой России».

По мнению авторов законопроекта, метод ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск) во многих странах признан неэффективным, он не дает «полного контроля над животными, вновь выпущенными в городскую среду».

«Данная процедура удаляет у животных репродуктивную функцию, но не здоровый оскал. Оказавшись на улице, собаки объединяются в стаи, что вызывает угрозу для населения, так как в стаях они становятся агрессивными», — говорится в пояснительной записке к документу, подготовленному Галиной Данчиковой, Мариной Беспаловой и Надеждой Максимовой.

Там же говорится, что бездомные собаки и кошки могут вести жизнь, «"качество" которой крайне низко, поиски корма, конкуренция за ограниченные ресурсы и отсутствие ветеринарного обслуживания приводят к недоеданию, травмам и заболеваниям. Кроме того, бездомные животные представляют существенную угрозу здоровью человека как переносчики болезней».

В итоге, численность животных без владельцев регулируется субъектов РФ, специалисты в области ветеринарии используют «гуманные методы, гарантирующие быструю и безболезненную смерть». Также депутаты предложили отменить маркировку бездомных животных в приютах и запретить возвращать их в прежнюю среду обитания.

Еще по теме
Депутаты предложили включить в ОСАГО вред от ям
Депутат придумал Крестьянский кодекс
Родителям разрешат сдачу детей в центры МВД
Появилась идея о введении четерыхдневки только для женщин
смотреть все
Жизнь #Законы
Домострой
Магазинное молоко: какое настоящее?
Цвет и отражения: пять способов быстро обновить интерьер
Форма и материал: какая сковорода подходит для блинов
Винтовые и маршевые: как выбрать лестницу в частный дом
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
«Овсянка, сэр»: какой завтрак взбодрит?
Все статьи
Картина дня
Россия вложила деньги в госдолг США
Навальный отказался участвовать в суде по видеосвязи
Банки ужесточили требования к заявкам на ипотеку
Женщины из «Единой России» захотели убивать животных в приютах
Подробности
•
Россию ждет дефицит китайских игрушек?
•
Чехов и «голова»: какие памятники стали визитками Сибири
•
Что можно и нельзя в Великий пост: календарь питания
•
«Говорящие» кости: как антропологи собирают пазлы прошлого
Как это работает
•
Омули в шоке: огромный телескоп заработал в глубине Байкала
•
Качать, смотреть, играть: правда и мифы о скорости интернета
•
Пять привычек, мешающих похудеть
•
Ток и технология: как выбрать долговечный аккумулятор
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Космонавтка из Сибири стала прообразом новой Барби
Сибирь 16.03.2021 18:08
Доходы мэра Новокузнецка взлетели в шесть раз
Сибирь 16.03.2021 17:46
Парашютист в Забайкалье зацепился за вертолет во время прыжка
Сибирь 16.03.2021 15:54
Фридайвер установил рекорд по погружению в ледяной Байкал
Сибирь 16.03.2021 15:30
Самое популярное
Мальчик свел с ума наставников «Голоса» песней Майкла Джексона
12460
Девушка убитого в Новосибирске студента найдена мертвой
4504
Запад инсценирует массовую «гибель» людей от «Спутника V»
3258
Цена российского бензина обновила исторический рекорд
2936
Обсуждение (2)
Картина дня
Россия вложила деньги в госдолг США
Навальный отказался участвовать в суде по видеосвязи
Банки ужесточили требования к заявкам на ипотеку
Женщины из «Единой России» захотели убивать животных в приютах
Отношения
Что можно и нельзя в Великий пост: календарь питания
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
На языке кошек: как понять питомца
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самое обсуждаемое
63
Путин объяснил проведение крымского референдума
57
МИД России предостерег Киев от силового сценария в Донбассе
45
Американцев засыпят «вертолетными деньгами»
40
Родителям разрешат сдачу детей в центры МВД
39
Эстония пообещала помочь вернуть Крым Украине
Sibnet.Ru