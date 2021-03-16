Женщины из «Единой России» захотели убивать животных в приютах

Законопроект, возвращающий убийства бездомных животных, в том числе и здоровых, содержащихся в приютах для регулирования их численности, внесен на рассмотрение в Госдуму. Его автором стали три женщины из «Единой России».

По мнению авторов законопроекта, метод ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск) во многих странах признан неэффективным, он не дает «полного контроля над животными, вновь выпущенными в городскую среду».

«Данная процедура удаляет у животных репродуктивную функцию, но не здоровый оскал. Оказавшись на улице, собаки объединяются в стаи, что вызывает угрозу для населения, так как в стаях они становятся агрессивными», — говорится в пояснительной записке к документу, подготовленному Галиной Данчиковой, Мариной Беспаловой и Надеждой Максимовой.

Там же говорится, что бездомные собаки и кошки могут вести жизнь, «"качество" которой крайне низко, поиски корма, конкуренция за ограниченные ресурсы и отсутствие ветеринарного обслуживания приводят к недоеданию, травмам и заболеваниям. Кроме того, бездомные животные представляют существенную угрозу здоровью человека как переносчики болезней».

В итоге, численность животных без владельцев регулируется субъектов РФ, специалисты в области ветеринарии используют «гуманные методы, гарантирующие быструю и безболезненную смерть». Также депутаты предложили отменить маркировку бездомных животных в приютах и запретить возвращать их в прежнюю среду обитания.