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Россиянам дали совет покупать ослабевшие доллары

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Тенденция ослабления доллара и евро по отношению к рублю может носить временный характер из-за рисков падения цен на нефть и введения новых антироссийских санкций, считают эксперты.

В понедельник рубль обновил многомесячные максимумы к доллару и евро, которые опускались соответственно до 72,9 рубля (минимум с декабря 2020 года) и до 86,97 рубля (минимум с августа 2020 года).

Доллар направляется в сторону 72 рублей, но эта тенденция может быть оборвана. Укрепление национальной валюты обеспечено высокими ценами на нефть, отодвинувшими на второй план санкционные риски. Но, «несмотря на весь позитив, ситуация выглядит шаткой», приводит РИА Новости мнение аналитика Владимира Евстифеева из банка «Зенит».

«Уровень нефтяных цен может скорректироваться вниз, поскольку закладывает радужную перспективу, которая может не реализоваться. Санкционные тема также может вернуться в число основных драйверов для российской валюты, заставив ее ослабевать», — отметил аналитик.

Поэтому текущие курсовые уровни стали неплохой возможностью для покупки валюты на среднесрочную перспективу, полагает Евстифеев.

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Uynachalnica

Слов нет! Побит мировой рекорд в ловле карандашей!

ychuxa

скорее рубль очередное дно пробьёт, чем доллар рухнет

skiny

послушаю старания русских сми и куплю ещё долларов.

w22218

и главное за предсказания ни чего ни кому не будет... зато в новостях про него напишут.
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