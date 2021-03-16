Третья волна пандемии накрыла почти всю Европу

Суточный прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Европе достиг рекордных показателей с начала февраля. Власти европейских государств вновь начали вводить ограничения.

В Германии признали наступление третьей волны в связи со скачком заболеваемости, а в Италии ввели жесткие ограничения, опасаясь повторения трагичных событий прошлой весны.

Ситуация весьма тревожна и в столичном регионе Франции: каждые 12 минут в отделение интенсивной терапии попадает еще один парижанин, приводит «Лента.ру» данные Минздрава страны. Рекордные суточные приросты также зафиксированы в Польше, Венгрии и Чехии.

Эксперты в новой вспышке COVID-19 в Европе винят новые мутации вируса и низкие темпы вакцинации населения.